Cagliari-Salernitana, altra prestazione di alto livello per Gaetano: arriva per lui il terzo gol con la maglia rossoblù

Nella sfida della Domus Arena che vede affrontarsi il Cagliari di Claudio Ranieri e la Salernitana di Fabio Liverani altra prestazione monstre per Gianluca Gaetano. Il centrocampista di proprietà del Napoli nel corso del primo tempo ha trovato la sua terza rete personale da quando si è trasferito in Sardegna, e la quarta in tutto il campionato. Il metronomo del centrocampo rossoblù si sta rivelando fondamentale per la squadra sarda, che passa dalle sue idee e dalle sue geometrie, ma anche dai suoi gol. Il ragazzo originario di Cimitile ha trovato la rete al minuto 40 superando un altro giocatore di proprietà del Napoli, ovvero Alessandro Zanoli, e superando poi Ochoa con un tiro a girare che si è insaccato alle spalle del portiere messicano.