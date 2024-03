Barcellona, Xavi squalificato pizzicato a seguire in tribuna la partita del Napoli: la spiegazione in conferenza

Ieri il Barcellona di Xavi Hernandez, prossimo avversario del Napoli di Francesco Calzona in Champions League, ha giocato contro il Maiorca, vincendo per 1-0. Non poteva essere però in panchina il tecnico Blaugrana, che nel corso del match è stato pizzicato a vedere la sfida che si giocava in contemporanea tra i partenopei e il Torino. In conferenza stampa è stato poi chiesto all’ex centrocampista se guardasse la partita, con la leggenda spagnola che ha affermato fossero alcuni suoi collaboratori a seguire la squadra azzurra. Queste le sue parole: “No no, non potevo guardare il Napoli, ma alcuni dei nostri analisti nel frattempo hanno tenuto traccia sia del risultato che di alcune situazioni importanti che dovevamo considerare. Ma bisognava farlo perché il Napoli è la prossima squadra che affronteremo”.