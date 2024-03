Salernitana, altra sconfitta per i granata di Fabio Liverani: salvezza al momento distante ben 10 lunghezze

Per la Salernitana di Fabio Liverani è arrivata l’ennesima sconfitta, la terza nelle quattro gara giocate con il nuovo tecnico alla guida dei campani. Con la sconfitta per 4-2 contro il Cagliari e la vittoria del Sassuolo contro il Frosinone per i ragazzi della compagine granata si fa davvero dura. Al momento, dopo 3 cambi in panchina e vari problemi all’interno della squadra la salvezza sembra sempre più lontana, considerando le sole 10 giornate prima della fine della stagione. La classifica al momento vede i campani ultimi a 14 punti, il Sassuolo penultimo a 23 punti, così come l’Hellas Verona, che ha però una partita in meno, che occupano le ultime 3 posizioni. Al momento sarebbero salve il Frosinone, che ha 24 punti, così come l’Udinese, che ha però una partita da giocare domani e che potrebbe rivelarsi importante in ottica salvezza. Tra il 15esimo e il 13esimo posto solo 1 punto di differenza, con Empoli e Lecce che hanno 25 punti e devono giocare domani, mentre il Cagliari a 26 punti che ha vinto oggi lo scontro salvezza con i granata. Nelle prossime 10 ai ragazzi di Liverani servono almeno dai 15 ai 20 punti per provare a superare le dirette concorrenti in classifica