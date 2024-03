Xavi: “Ci saranno sicuro dei cambi in vista, ma non pensiamo al Napoli, per il centrocampo col nome questi i nomi”

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Liga contro il Mallorca che si gioca domani sera. Si è parlato dell’infortunio subito da Pedri nell’ultima sfida dei blaugrana, ma anche del turnover in vista della sfida col Napoli e del centrocampo contro gli azzurri. Queste le sue parole: “Ci sono cose incontrollabili, Pedri deve pensare che sia l’ultimo infortunio e deve fidarsi. Non è così grave come pensavamo e non è il primo giocatore al quale accade. Non è facile da gestire, deve essere positivo e convincersi che starà bene. Domani sicuramente faremo qualche cambio di formazione, ma più che pensare alla sfida di martedì penseremo al calciatore, alla sua stanchezza e all’accumulo di minuti, solo a quello penseremo, non alla gara di martedì. Cercheremo di fare il nostro calcio anche senza Pedri e De Jong. C’è poco da scegliere per il centrocampo contro il Napoli, abbiamo solamente Fermin e Gundogan come centrocampisti, poi possiamo mettere Christensen che abbiamo trasformato in tale ed è molto bravo. Possiamo lo stesso anche con Joao Felix e Sergi Roberto”.