CdS – Simeone via in estate? Spunta una richiesta dell’argentino

Tanti dubbi in casa Napoli per quanto riguarda la prossima stagione, dubbi che riguardano in particolar modo Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino pare abbia il desiderio di trovare più spazio, anche perché va verso i 29 anni di età. Questo anche a costo di giocare in un altro club, visto lo scarso impiego in questa stagione. Malcontento manifestato con una presunta richiesta di cessione a gennaio, rimandata al mittente dal presidente Aurelio De Laurentis. Discorso che dunque, è rimandato al mercato estivo.