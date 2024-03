Juric: “Sono in parte contento per i 13 clean sheet di questa stagione, però il fatto che non si segna ci massacra”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera al Maradona contro il Napoli di Francesco Calzona. All’allenatore granata è stato chiesto dei ben 13 clean sheet stagionali, ma anche del record di 0-0 ottenuto in questa stagione. Queste le sue parole: “Questo “record” mi fa pensare ad una grande organizzazione e a qualcosa che in attacco manca. Le grandi squadre vincono per 1-0, non fanno 0-0. Manca ancora quella cosa per diventare più forti: da una parte sono contento per i 13 clean sheet, dall’altra il fatto di non fare molti gol ci sta massacrando. Dobbiamo alzare il livello dell’attacco”.