TMW – Iniziato il casting per l’allenatore della prossima stagione, quattro candidati sul tavolo del presidente De Laurentiis

L’allenatore del Napoli nella prossima stagione è ancora oggi un mistero, perché il neo tecnico azzurro Francesco Calzona ha un contratto assicurato fino a giugno. Come riportato da Tuttomercatoweb il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è contento di quanto dimostrato dall’attuale Ct della Slovacchia. Una conferma dello storico vice in azzurro di Sarri e Spalletti è possibile, ma gli azzurri si guardano comunque intorno per capire anche la disponibilità degli altri allenatori. Tra le opzioni preferite del presidente azzurro c’è Antonio Conte, con il quale ha un rapporto intenso e frontale e al quale andrebbe a dare le chiavi della squadra. L’altra opzione sul tavolo è rappresentata dall’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli, che dovrebbe lasciare i rossoneri, e che un periodo fu molto vicino a sedersi sulla panchina del club campano. Ultimo nome al momento sulla lista del presidente del Napoli è quello di Vincenzo Italiano, che già ai tempi dello Spezia ebbe modo di stregare il patron.