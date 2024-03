Napoli-Juve, c’è l’iniziativa degli ultras sui social: il coro è da brividi!

Napoli-Juventus sarà per gli ultras l’occasione per ricordare Cristian Vollaro, scomparso prematuramente all’età di 45 anni. Da tempo malato, il musicista era noto per essere uno degli ultimi posteggiatori della città. Vollaro è stato anche l’autore del coro “1° agosto 1926” che ricorda la fondazione del Napoli. Si tratta di un vero e proprio inno d’amore per la città e per la squadra partenopea. La canzone dovrebbe essere anche suonata dagli altoparlanti dello stadio. Nel comunicato delle due curve, si invita tutti i tifosi ad impararla per intonarla tutti insieme.

Di seguito il testo del coro:

“Primo agosto pioveva

Di domenica era

Maglia in lana e un pallon

E nasceva l’amor

Ha l’azzurro nel cielo

Come sfondo il Vesuvio

Ed il bianco si sa

Nella sua integrità

E di fango e sudore

Sacrificio e passione

È la storia si sa

Della nostra città

Napoli è della gente

Il passato e il presente

Il futuro si sa

Ci ritroverà qua

Perché noi ti adoriamo

Senza te non viviamo

Forza Partenope

Il mio cuore è con te

La la la la la la la

La la la la la la la

Forza Partenope

Il mio cuore è con te

La la la la la la la

La la la la la la la

La la la la la la

La la la la la la”.