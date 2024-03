Il Napoli ha svolto l’allenamento mattutino in vista del match di domani contro la Juventus. Questo il report azzurro: “La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Cajuste“.