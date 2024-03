L’Aia ferma l’arbitro Di Bello! Il motivo

Non si placano le polemiche dopo Lazio-Milan. Dopo l’espulsione a Pellegrini per somma di ammonizioni a inizio secondo tempo, l’arbitro Marco Di Bello ha espulso anche Marusic per proteste e Guedouzi per fallo di reazione su Pulisic.

Le critiche e gli insulti dei tifosi laziali non bastano: Di Bello non ha pace, anche l’Aia interviene fermandolo per un mese. Il fischietto di Brindisi non potrà arbitrare per tre giornate. Il motivo è per la gestione generale della gara e, in particolare, quella disciplinare. Le scelte di Di Bello sono state tutte sbagliate: il mancato rigore, il secondo giallo a Pellegrini e i rossi a Marusic e Guedouzi. Per l’Associazione Italiana Arbitri, il 42enne fischietto non avrebbe tenuto in mano la partita nella ripresa, chiusa con 11 gialli e 3 rossi. Non è il primo stop: la sua annata non è impeccabile.