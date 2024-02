Sky – Tegola Juventus, Chiesa esce dall’allenamento anzitempo per un colpo alla caviglia

Tegola in casa Juventus in vista del match Napoli-Juventus. L’attaccante Federico Chiesa è uscito anzitempo dall’allenamento odierno a causa di un colpo alla caviglia subito da parte di Alex Sandro. L’ex Fiorentina è andato via dal campo zoppicando e aiutato dai medici bianconeri. Dunque, non ha portato a termine l’allenamento odierno in via precauzionale. Le sue condizioni fisiche in vista della sfida del Maradona di domenica 3 marzo sono da valutare. A riportare è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, attraverso il proprio sito ufficiale.