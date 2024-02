Tuttosport – Il Torino pensa a Gollini per l’estate: spunta la volontà del portiere

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di un interessamento del Torino per Pierluigi Gollini, portiere del Napoli. Secondo quanto riportato, la società azzurra potrebbe non esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo siglato con l’Atalanta per rilevare il portiere. Motivo per cui, la dirigenza granata potrebbe muoversi per acquistarlo in estate. Da parte sua, il calciatore sarebbe felice di accettare il trasferimento all’ombra della Mole, dove potrebbe giocare con continuità. Inoltre, percepisce un ingaggio di 800mila euro, facilmente raggiungibili da parte di Cairo.