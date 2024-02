Lo Monaco: “trovo aberranti gli attacchi a Juan Jesus, figlio di una programmazione disastrosa”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte sport live per discutere la situazione in casa Napoli.

dovrebbero capire che la debacle di questa stagione è figlia di una programmazione catastrofica, condotta da chi non conosce il calcio ma ha la presunzione di conoscerlo a fondo. Quando si cambiano tanti allenatori, la squadra perde certezze. Certo, i calciatori sono responsabili di non aver mostrato un rendimento ai livelli delle loro potenzialità, ma l’anno scorso contavano su una squadra organizzata, che valorizzava tutto l’organico mentre nella stagione in corso non si sono mai riempiti i vuoti presentatisi questa estate. In questo non c’entra nulla Juan Jesus ma si tratta di una serie di responsabilità a catena che partono dalla dirigenza per arrivare agli allenatori che si sono susseguiti fino a giungere agli stessi calciatori. Bisogna solo cercare di chiudere al meglio questa stagione fallimentare, con la necessità di riprogrammare a tutti i livelli, a partire dallo staff: il Napoli deve darsi una dimensione europea. In primis occorre una direzione tecnica di spessore, che possa avere la libertà di agire in prima persona senza ingerenze, un direttore sportivo che indichi il tecnico e il relativo staff, poi uno staff in grado di programmare la rinascita del Napoli, non si può pensare di programmare senza una direzione tecnica

Competitività compromessa in mancanza della Champions? La situazione si complica, perché disputare la Champions costituisce un titolo preferenziale per calciatori e tecnici. ll Napoli però è una piazza molto ambita, ma quando si spargono le voci sulla gestione un po’ discutibile del presidente questo diventa un deterrente. Per come si sta dipanando l’attuale stagione, quella prossima sarà una stagione di ricostruzione: si sarà costretti a fare valutazioni su giocatori e tecnici e si dovrà riprendere a marciare sui binari tecnici giusti. Su quelli amministrativi, invece, bisogna dare atto a De Laurentiis di aver messo in piedi una Società finanziariamente di grande efficienza ma bisogna distinguere tra aspetto amministrativo e tecnico. Sassuolo-Napoli? Il Sassuolo è in piena crisi come dimostra il cambio del tecnico: il Napoli deve far propria questa partita, se non dovesse essere cosi lo scenario già critico diventerebbe drammatico. É una partita che va giocata col coltello tra i denti per portare a casa”