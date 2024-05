Come riporta Sky Sport, Giovanni Manna è a Castel Volturno insieme all’ad Chiavelli per iniziare la sua nuova avventura. Stamattina è arrivata la risoluzione consensuale con la Juventus e successivamente il ds ha raggiunto il centro operativo azzurro. In giornata è attesa la firma e l’annuncio, ma nel frattempo Manna è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione