Jacobelli: “Sassuolo ultima spiaggia per il Napoli se vuole rientrare nella corsa europea”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di Sassuolo-Napoli, recupero della ventunesima giornata che andrà in scena oggi al Mapei Stadium alle ore 18:00. Queste le sue parole a riguardo.

“La partita di Reggio Emilia è una sorta di ultima spiaggia per il Napoli, vediamo la classifica e notiamo la posizione e soprattutto i 29 punti in meno rispetto alla capolista per la squadra Campione d’Italia. Se il Napoli vuole rientrare nella corsa all’Europa oggi non può sbagliare, anche il Sassuolo però dopo il cambio d’allenatore non può sbagliare per evitare la retrocessione”.