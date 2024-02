De Paola: “Su Calzona troppe isterie, sembra che il Napoli deve per forza vincere lo Scudetto ogni anno”

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW parlando della situazione in casa Napoli.

“Non condivido l’isteria che vedo nell’ambiente napoletano nei confronti di Calzona. Capisco che come sostituto di Spalletti si era già parlato di lui e in quel momento sembrava un salto nel vuoto, ma in questo momento della stagione Calzona è I’unico che può risollevare la situazione. E già un allenatore debole vista la situazione anche contrattuale, se poi si va a delegittimare ulteriormente perché si dice che non può sostituire Kvara o Osimhen si peggiora la situazione.

Cosi si dà l’impressione che il Napoli debba vincere lo Scudetto tutti gli anni. Lo Scudetto lo hai vinto un anno fa, grazie al lavoro di un grande allenatore come Spalletti e un grande dirigente come Giuntoli. Calzona sta stabilizzando determinate situazioni, ha ottenuto un pareggio col Barcellona che non è un risultato normale. Deve re-inserire Osimhen che non è ancora al meglio e deve coinvolgere al meglio Kvara”.