Tmw – Ecco la programmazione delle gare di oggi

Ecco il palinsesto completo delle partite in TV per oggi, che includono la conclusione della 26ª giornata di Serie A con il match delle 18 tra Roma e Torino, seguito dal Monday Night tra Fiorentina e Lazio. Inoltre, ci sono anche incontri in Premier League e Liga.

14.00 Fiorentina-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 Al Ettifaq-Al Hilal (Saudi League) – LA7D

15.00 Beyond Limits-Centre National Brazzaville (Finale Viareggio Cup) – RAI SPORT

16.00 Torino-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Roma-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Al Ittihad-Al Wehda (Saudi League) – SPORTITALIA

20.45 Fiorentina-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Juve Stabia-Turris (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Foggia-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20.45 Benevento-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

20.45 Legnago-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

20.45 Virtus Francavilla-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21.00 Girona-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 West Ham-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA