Compleanno in casa azzurra, auguri ad Amir!

La vigilia di Cagliari-Napoli è l’occasione per un momento di festa per il Napoli. Oggi, 24 febbraio 2024, Amir Rrahmani compie 30 anni. Un traguardo importante, l’età della piena maturità. Il kosovaro è arrivato in azzurro nel 2020 dal Verona. Un leader silenzioso, sempre all’ombra dei più grandi: è stato il compagno di reparto Koulibaly e Kim. Oggi Rrahmani guida con qualche difficoltà la difesa azzurra, ma è ormai un punto fermo del Napoli.

La società lo ha omaggiato con un messaggio sui social. “Compleanno in casa azzurra. Amir Rrahmani compie 30 anni. Il difensore azzurro è nato a Pristina (Kosovo) il 24 febbraio 1994”, si legge sul sito ufficiale. Poi gli auguri della società: “Ad Amir vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”. Tanti auguri anche da parte della nostra redazione.