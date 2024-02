Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, c’è stato un colloquio tra Calzona e Zielinski prima della partenza della squadra per la trasferta di Cagliari. Questo il breve pezzo: “Zielinski può dare il suo contributo in campionato anche in virtù dell’esclusione dalla lista Champions. Con Calzona c’è stato un colloquio, hanno vissuto insieme 3 stagioni a Napoli. La conoscenza approfondita dell’ambiente può aiutare molto Calzona”.