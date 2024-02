Il Mattino – Cannavaro torna ad allenatore? La proposta

Fabio Cannavaro è praticamente disoccupato dopo l’esperienza di Benevento. Il club giallorosso è retrocesso in Serie C e l’ex campione del mondo non ha ancora trovato una squadra. Insieme al fratello, Cannavaro era presente a Napoli-Empoli (giorno dell’esonero di Garcia) e più di uno aveva giurato che potesse essere lui nuovo allenatore del Napoli. Ipotesi poi rivelatasi falsa.

Il quotidiano Il Mattino fa sapere che Cannavaro potrebbe tornare presto ad allenare. La Corea del Sud, infatti, dopo la delusione in Coppa d’Asia ha deciso di esonerare Klinsmann e ha messo nel mirino il napoletano. Su di lui c’erano anche il Besiktas e la nazionale polacca. Ora c’è la proposta sudcoreana. Fabio sarà presto impegnato in una una tournée negli Stati Uniti dove farà da testimonial per due amichevoli che l’Italia affronterà tra il 21 e il 24 marzo contro Venezuela ed Ecuador. La scelta dovrà essere fatta quindi in tempi brevi anche se avrebbe preferito di gran lunga far parte dello staff di Spalletti.