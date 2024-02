Xavi: “In quei dieci minuti il Napoli ci ha dominato”

Alla vigilia della sfida con il Getafe in Liga, Xavi torna a parlare in conferenza stampa. Il tecnico del Barcellona è ritornato sulla sfida contro il Napoli al Maradona: “La squadra è pronta per essere competitiva – ha detto – Abbiamo poco tempo per recuperare, ma domani giocheremo come sempre. I giocatori hanno fatto un passo avanti con la loro prestazione al Maradona. Le parole vanno dimostrate però coi fatti. Non possiamo fallire in nessuna partita se vogliamo andare avanti nella lotta al titolo in Liga e in Champions League. Sono tre punti fondamentali per proseguire nella corsa. Il Napoli? A livello fisico siamo molto bravi, forse è stato un po’ un problema mentale. Avremmo dovuto calmare la partita e in quei dieci minuti il Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico. Christensen o Romeu a centrocampo? Oriol ha avuto qualche problema ultimamente. Sta seguendo un piano per essere al cento per cento. Andreas ci sta dando un equilibrio a livello difensivo. Abbiamo avuto più controllo e più dominio con Andreas in questa posizione”, ha concluso l’ex centrocampista.