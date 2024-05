Juan Jesus su IG: “Quello che abbiamo fatto è diventato un film, un anno dopo, ancora e sempre: Napoli campione”

Ad un anno dal 4 maggio 2023, da quando il Napoli di Luciano Spalletti si laureò Campione d’Italia alla Dacia Arena di Udine. Per ricordare quanto accaduto nella passata stagione il difensore azzurro Juan Jesus sul pubblicare un post sul proprio profilo Instagram. Nel post ha voluto utilizzare un video in cui i tifosi lo abbracciano ed un altro in cui tutti gli azzurri festeggiano seduti a tavola, con la seguente scritta: “Quello che abbiamo fatto è diventato un film. È storia!

Un anno dopo, ancora e sempre: Napoli campione d’Italia 22/23!!!”.