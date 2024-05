365 giorni dopo lo scudetto. La classifica marcatori dopo 34 giornate: incredibile la posizione del nigeriano!

Oggi è un giorno bello e triste insieme. Intriso di ricordi, con il Napoli che 365 giorni fa, alle ore 22:37, vinceva il suo terzo scudetto a Udine dopo il pari contro l’Udinese. Tanti i tifosi in tutto il mondo che condividono con nostalgia i ricordi apparsi sui vari social. Nonostante tutto, un ricordo indelebile.

Non si può, comunque, fare a meno di quel “nonostante tutto”. Perché a solo un anno il Napoli si ritrova fuori da tutto, al nono posto in classifica. Soltanto un anno fa gli azzurri avevano incantato il mondo “ammazzando” il campionato, concluso con un meraviglioso +16 punti sulla seconda classificata. Oggi il gruppo è lo stesso, mancano solo Kim, Spalletti, Lozano ed Elmas. Pedine fondamentali, ma non le uniche.

Di Lorenzo, Politano, Anguissa, Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen: gli stessi dello scorso anno, eppure non hanno offerto lo stesso rendimento della scorsa stagione. A confermare ciò vengono in soccorso i numeri. Lo scorso anno Osimhen vinse la classifica marcatori con ben 26 reti. Oggi, al primo posto c’è un incredibile Lautaro con 23 gol. Insomma, con meno quattro partite l’argentino può anche superare il nigeriano. Ma non è questo il problema, perché quello che impressiona è che adesso il bomber partenopeo si ritrova terzo nella classifica dei marcatori con 14 gol segnati (gli stessi di Gudmunsson), due rigori falliti, a meno 9 dalla vetta e alle spalle di Vlahovic. Quest’anno vale la seconda parte del mantra di Spalletti: “Uomini deboli, destini deboli”.