Sky – Osimhen, l’influenza deve preoccupare? Le ultime

Il report dell’allenamento odierno (clicca qui), diramato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, raccontava come Victor Osimhen avesse svolto allenamento personalizzato a causa di una leggera influenza. La notizia ha subito messo in allarme i tifosi partenopei: l’attacco azzurro negli ultimi tempi non stava incidendo particolarmente, troppo poco incisivi Raspadori e Simeone. Con il Barcellona Osimhen non ci ha pensato due volte a spedire il pallone in rete.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c’è nessun allarme: Victor sta bene, è apparso molto sereno alla fine dell’allenamento. Tradotto: la leggera influenza non dovrebbe obbligarlo a restare a Napoli e domani dovrebbe essere regolarmente tra i convocati per la trasferta a Cagliari.