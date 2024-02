Statistiche – Osimhen ha segnato o procurato un rigore in tutte le partite di Champions giocate al Maradona

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è tornato al gol con la maglia azzurra nella serata di ieri. La sua zampata, ha permesso agli azzurri di pareggiare contro il Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le percentuali realizzative del nigeriano in questa competizione, risultano essere molto importanti. A renderlo noto, è il giornalista Giuseppe Pastore, esperto in statistiche. Sul suo profilo X, segnala proprio questa incisività del 9 partenopeo. “In tutte le partite giocate in casa in Champions League con il Napoli, Victor Osimhen o ha segnato o si è procurato un rigore (contro Liverpool 22-23 e Real Madrid 23-24)”.

