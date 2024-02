La prima di Francesco Calzona da allenatore del Napoli

“Francesco Calzona, 48 ore prima di diventare il nuovo tecnico del Napoli”. Parafrasando la fiction di grande successo Mare Fuori, chissà cosa avrà pensato l’allenatore successivamente a Napoli-Genoa 1-1, immaginando che l’abbia vista. Al termine della partita, le voci su un possibile esonero di Walter Mazzarri, traghettatore scelto per salvare una squadra in difficoltà a seguito dei 5 mesi di Rudi Garcia, si sono fatte parecchio più insistenti. Ma in pochi avrebbero potuto immaginare che Aurelio De Laurentiis potesse cambiare di nuovo guida tecnica, viste le difficoltà e i duri impegni da affrontare. In quel sabato sera, probabilmente il mister era a casa a riposarsi o chissà, a visionare qualche futuro prospetto per la nazionale slovacca da lui guidata.

Il giorno seguente invece, lo scenario diventa sempre più concreto. Tra tutti i nomi però, emerge quello di Marco Giampaolo. Lui, tra i maggiori interpreti del calcio propositivo, è fermo, anche a seguito di esperienze poco felici. Però, tra i pensieri della dirigenza, aleggia proprio il nome di Calzona. Il suo profilo invece, è parecchio legato a Maurizio Sarri, essendo stato suo vice per tanti anni, compresi quelli partenopei. Farà poi ritorno a Napoli divenendo parte dello staff di Luciano Spalletti. Lascerà dopo una stagione, a seguito della quale verrà consigliato da Marek Hamsik ai vertici della federcalcio slovacca come nuovo Ct. Grazie alla sua guida, la Slovacchia si qualificherà ad Euro 2024, esprimendo un calcio soddisfacente e facilmente riconducibile a quello di esperti del 4-3-3 come Sarri, Di Francesco e Spalletti, di cui è stato vice o collaboratore.

Forse, sarà stata questa sua evoluzione a convincere la società che il suo nome fosse quello giusto. Una volta trovato l’accordo con i vertici del calcio slovacco per consentire il doppio incarico, è solo una questione di formalità. Avviene tutto nella serata di lunedì: Mazzarri viene sollevato dalla dirigenza napoletana. Poco dopo, viene annunciato il nome di Calzona. Insieme a lui, torna Francesco Sinatti (attualmente nello staff di Spalletti in Nazionale), con la stessa formula: doppio incarico fino a giugno. Il loro compito sarà quello di sollevare un ambiente depresso e prigioniero del proprio successo.

Il “benvenuto” è tra i peggiori che potesse capitare: Barcellona. Non c’è nemmeno il tempo di insediarsi, che bisogna preparare l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Certo, la squadra allenata da Xavi è parecchio lontana dai fasti di un tempo, ma dispone di giocatori di ottima qualità ed ha una sua codifica ben distinta. In meno di 48 ore, c’è davvero poco da studiare. A farlo presente è proprio il nuovo allenatore nella conferenza stampa della vigilia. “Non servono le parole, ma i fatti”, è così che esordisce ai microfoni, cercando soprattutto di esaltare il Napoli per le sue potenzialità, dichiarando anche di non firmare per il pareggio contro i catalani.

I primi minuti di gioco, confermano la mentalità propositiva del tecnico. Il Napoli non ha paura di giocare il pallone, anche a costo di prendersi qualche rischio. Non a caso, in avvio di gara la squadra ha sofferto molto gli avversari. I blaugrana, per quanto riguarda la volontà di giocare la palla, difficilmente risulteranno secondi a qualcuno. Però, lì dove è non è arrivato il gioco, ci ha pensato Alex Meret, con almeno tre interventi di grande importanza. Superati i primi timori, gli azzurri cercano di venir fuori con coraggio. Ciò che però mancano sono le idee. Questo però, non è un aspetto sul quale Calzona poteva mettere la mano in così poco tempo, naturalmente. Sta di fatto che la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0 e con pochi squilli, ma anche la cifra poco piacevole di 0 tiri provati da parte degli azzurri.

All’inizio della ripresa, i partenopei calano. Tant’è vero che se nel corso del primo tempo c’è stato spazio per alcune buone proposte, in avvio del secondo queste vengono a mancare. Questo viene testimoniato dal gol dello 0-1 di Robert Lewandowski: un ricamo di cosa vorrebbe essere il Barça. La rete subita, risveglia forse l’ultimo degli aspetti che il Napoli non ha mai smarrito: l’orgoglio. In più di un’occasione, gli azzurri hanno acciuffato risultati insperati tirando fuori più la volontà di non voler perdere che non delle idee per evitare che capitino degli errori. Nel corso dell’ultima mezz’ora, alla lunga i padroni di casa vengono fuori, non prima di una scossa, data proprio dal nuovo allenatore.

In occasione della prima tornata di cambi, il primo ad uscire è Khvicha Kvaratskhelia, sotto lo stupore generale. Il tecnico si giustificherà poi in conferenza dicendo che non guarda al nome, ma a cosa un calciatore fa in campo. Un concetto forte, che comunica anche ai giocatori di maggior talento che per avere le proprie chances, bisogna pedalare. Prenderà il suo posto un Jesper Lindstrom che, a poco a poco, cresce sempre di più in fiducia e minuti, dando nuovo brio alla manovra offensiva. È il preludio al gol del pareggio, realizzato da Victor Osimhen a seguito di un duello vinto contro Inigo Martinez. Per lui, la partita è stata tutt’altro che facile, visti i pochi rifornimenti. Ma la sua volontà di far bene è stata premiata con un gol di cui aveva assolutamente bisogno per tornare al Maradona con stile.

Negli ultimi minuti, gli uomini di Calzona prendono il sopravvento. In alcuni frangenti, capitano anche buoni palloni per siglare il gol del 2-1 e così disputare il ritorno con maggiore tranquillità. I padroni di casa però, non riusciràìanno a sfruttarli a dovere. Pazienza, il rischio di subire un’imbarcata, specie visto l’inizio di gara, non era poi così lontano. Il risultato finale è un pareggio tutto sommato giusto, che né premia né punisce nessuna delle due compagini. Entrambe hanno mostrato voglia di portare a casa il risultato, ma senza far passare in secondo piano le tante difficoltà. Per il Napoli, far meglio di così era davvero difficile. Fare un processo su cosa si è visto in campo è inutile, visto l’insediamento di un nuovo allenatore a pochissimo tempo dal fischio d’inizio.

Casomai, i veri esami per il nuovo tecnico partiranno da domenica. Le prossime due partite di campionato, vedranno i partenopei dover giocare in trasferta rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo, due team in difficoltà e alla disperata ricerca di punti. Il quarto (o quinto) posto sono al momento lontani, e detenuti da due compagini come Atalanta (con una partita da recuperare) e Bologna, al momento ben più meritevoli e in condizione degli azzurri. L’obiettivo minimo stagionale è quello di centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, e per farlo servirà un finale di stagione roboante. Non sono più ammessi passi falsi, ora serve solo vincere quante più partite possibile, compresi gli scontri diretti. Il tempo degli errori è finito.

Però, la possibilità di qualificarsi ai quarti di Champions – e così continuare a sperare sia nel Mondiale per Club (grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis) che nel “quinto posto” – resta concreta. Certo, a Barcellona servirà disputare una grandissima partita, ma ci sono 3 settimane di tempo per provare quantomeno a rimettere in piedi una squadra che sembra destinata a fare sempre peggio ad ogni uscita stagionale. Ad oggi, quella sfida è indecifrabile, e può prendere qualsiasi piega. Sarà come sempre il campo ad emettere il suo verdetto. Nel frattempo, il lavoro di Calzona è a malapena iniziato, e per vedere i suoi frutti bisognerà aspettare. Spetterà a lui far trovare a questo gruppo il “mare fuori”.