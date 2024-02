VIDEO – Juan Jesus beccato a camminare scalzo al Maradona due ore dopo Napoli-Barcellona. Svelato il motivo alla stampa spagnola

Juan Jesus, difensore del Napoli, è stato ieri pizzicato allo stadio Diego Armando Maradona al termine di Napoli-Barcellona 1-1 da un collega di El Chiringuito, media spagnolo. In questo video, si vede il brasiliano camminare scalzo sul terreno di gioco a due ore dal termine dell’incontro. A svelare il motivo ai microfoni spagnoli è lo stesso calciatore. Infatti, è stato sorteggiato per l’antidoping, e ha compiuto questo gesto per prendere freddo e così trovare il giusto stimolo per urinare, suscitando le risate dello studio e dando così vita ad un simpatico siparietto.

😂 ¡NO TE LO ESPERABAS!



🚶‍♂️ Juan Jesús, jugador del Nápoles, camina por el estadio descalzo dos horas después del partido.



¿Por qué? ¡Para que le entren GANAS de MEAR! pic.twitter.com/DxMB3DKUyb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2024