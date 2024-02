Tmw – recuperi importanti per Xavi: Joao Felix e Sergi Roberto in gruppo

Buone notizie per Xavi mentre il Barcellona si prepara per la vigilia della sfida contro il Napoli. Domani sera, al “Maradona”, i blaugrana dovranno confermare il loro rinnovato buono stato di forma e replicare il successo ottenuto sabato sera sul campo del Celta Vigo, dove hanno vinto per 2-1. Si tratta di un match cruciale per i catalani, che affronteranno gli azzurri del neo tecnico Calzona, dovendo anche fare i conti con un pubblico pronto a sostenere la formazione campione d’Italia in una partita di grande importanza.

Xavi può sorridere per due graditi ritorni in squadra. Il primo è Sergi Roberto, il secondo è Joao Felix, entrambi ora a disposizione per la sfida di domani sera. I due giocatori sono stati inseriti nell’elenco dei convocati, ma è probabile che verranno testati durante l’allenamento di oggi.

Nella spedizione che si dirige verso il capoluogo campano, si uniranno anche i giovani Pau Cubarsi, Hector Fort e Marc Guiu. Ecco l’elenco completo dei giocatori che partiranno alla volta dell’Italia:

Portieri: Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga.

Difensori: Cancelo, Araujo, Martinez, Christensen, Sergi Roberto, Kounde, Cubarsì, Fort.

Centrocampisti: Pedri, Romeu, De Jong, Gundogan, Casadò, Fermin.

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Yamal, Guiu.