Ufficiale – Marsiglia, scelto l’erede di Gattuso: è l’ex ct dei campioni d’Africa

L’Olympique Marsiglia ha sollevato questa mattina dall’incarico Gennaro Gattuso e ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Jean-Louis Gasset, ex ct della Costa d’Avorio. Destino strano il suo: un mese fa guidava la sua Nazionale in Coppa d’Africa ma dopo un girone deludente, passato come migliore terza, è stato esonerato. Alla fine la Costa d’Avorio vincerà comunque la competizione ma con un altro ct. Oggi diventa il nuovo allenatore del Marsiglia, il terzo quest’anno dopo l’esonero di Marcelino a settembre e di Gattuso oggi.