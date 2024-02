Matteo Moretto di Relevo riporta sui social che al momento non è ancora sicura al 100% la presenza di Marek Hamšík all’interno dello staff di Francesco Calzona. Si stanno facendo delle riflessioni in merito. Quindi, mentre ci sono conferme riguardo a Calzona che sostituirà Mazzarri, nulla è ancora definitivo per quanto riguarda la composizione del suo staff tecnico.

Aggiornamento panchina Napoli.



