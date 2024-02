Di Marzio: “Calzona-Napoli, atteso il via libera finale nel pomeriggio”

Francesco Calzona è sulla buona strada per diventare il nuovo allenatore del Napoli, sostituendo Walter Mazzarri. Il commissario tecnico della Slovacchia è stato scelto, e Aurelio De Laurentiis sta lavorando ancora su questo fronte, sperando di chiudere tutto nel pomeriggio. Le ultime notizie provengono da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, che ha pubblicato un video su Instagram del presidente mentre lascia la sua base operativa: “Aurelio De Laurentiis lascia l’Hotel Britannique, sua base operativa. Il presidente sta andando avanti nella trattativa con Calzona e con la federazione slovacca per la parte legale burocratica. Nel pomeriggio è atteso il via libera finale (se tutto sarà concluso in tempo) per farlo allenare domani alla rifinitura pre Barcellona”.