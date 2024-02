CorSera – Caos Napoli: i giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo contro il Genoa, poi chiedono scusa

In casa Napoli il caos regna sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, pare che i giocatori abbiano protestato con Mazzarri nell’intervallo del match contro il Genoa, per poi scusarsi poco dopo.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “I calciatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita, poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arrendevolezza alla sfrontatezza. Rabbia, depressione e scatto d’orgoglio: quest’alternanza di sentimenti è una costante in casa Napoli e le fiammate, a sprazzi, in campo ne sono la cartina di tornasole. Sono anche queste, la certificazione del grande caos. Il cambio in panchina – da Garcia a Mazzarri – non ha prodotto effetti, il Napoli ha cronicizzato la sua crisi ma le responsabilità non sono tutte dell’uomo in panchina, chi prima e chi dopo“.