Fabrizio Romano: “Calzona-Napoli, oggi nuovi contatti per definire la situazione manageriale”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale X in cui si sofferma sul possibile arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.

Questo quanto si legge: “La Federazione slovacca ha già approvato il doppio incarico per Francesco Calzona, ct della Nazionale e allenatore del Napoli almeno fino a giugno. Adesso tocca al Napoli; oggi continueranno le trattative per decidere la situazione manageriale“.

🔵🇸🇰 Slovakian Federation has already approved the double role for Francesco Calzona as national team head coach and Napoli manager at least until June.



It's up to Napoli now, negotiations continue today in order to decide on managerial situation. pic.twitter.com/7qiFJo0m1d