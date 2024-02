Da Genova – Napoli e Genoa non hanno trovato più l’intesa sul mercato. Il retroscena

Il Secolo XIX ha quasi stipulato una lista delle trattative fallite tra Napoli e Genoa partendo da Alessandro Zanoli, da tempo promesso sposo dei rossoblù che ha poi scelto la Salernitana. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In principio fu Alessandro Zanoli, eterno promesso rossoblù, in procinto di accasarsi al Genoa già l’estate scorsa. Poi, tra rumors, marce indietro, telenovele e sgarbi, le operazioni tra Genoa e Napoli si sono moltiplicate. Dopo il passaggio due stagioni fa di Leo Ostigard ai partenopei, i club non sono più riusciti a trovare un’intesa, nonostante non siano mancati contatti e opportunità. Zanoli piaceva molto a Gilardino, ma a gennaio è finito alla Salernitana. I due club hanno trattato anche per la cessione di Radu Dragusin Il club azzurro aveva offerto il “solito” Zanoli, Ostigard che voleva trovare più spazio, più un conguaglio economico; ma a far saltare tutto non è stata stavolta una repentina decisione del Napoli, bensì la scelta del calciatore che sognava la Premier League”.