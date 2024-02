Meluso: “Mazzarri ha la nostra fiducia. Zielinski? Vi spiego”

Maurizio Meluso è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Napoli-Genoa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo in un mondo lavorativo dove tutto è in discussione come è giusto che sia. Lavoriamo perché il Napoli arrivi in alto. Mazzarri ha la fiducia della squadra, della società e di tutti. Deve vivere con serenità le sue gare. Osimhen? E’ un classico calciatore a cui non piace perdere neanche in allenamento. Ci mette il massimo impegno in tutto. Quindi, sulle grandi motivazioni di Osi non abbiamo dubbi. Zielinski? Ha fatto altre scelte che abbiamo cercato anche con offerte importanti di non fargli fare. Il Napoli ha avuto giocatori di altissima importanza come Mertens e Insigne che hanno onorato i loro contratti fino alla fine come, sono convinto, farà anche Zielinski”.