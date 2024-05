Specchia: “Il Napoli subisce troppi goal. Conte o Pioli per l’anno prossimo”.

Paolo specchia allenatore ed opinionista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha espresso i propri pensieri sulla stagione del Napoli e anche la sua preferenza per il prossimo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli subisce troppi gol, specie nell’era Calzona? Si rischia troppo, pur rispettando la competenza del tecnico secondo me c’è inesperienza anche sotto questo profilo. La ripartenza dal basso, già vista contro il Barcellona, non doveva essere fatta in modo così integrale, qualche volta mi pare che sia lui che non percepisce il pericolo e non la squadra. Peraltro c’è anche Osimhen che ti permette di evitare la ripartenza dal basso. Il cambio Traorè-Ostigard per me non è stato un errore così grave come dicono, Calzona legittimamente ha provato a mettere un saltatore contro la squadra che segna di più nel gioco aereo in serie A. L’obiettivo del Napoli l’anno prossimo deve essere di riscatto per tornare nell’Europa più grande. Tutti gli allenatori candidati per il futuro hanno un profilo e un curriculum importanti, c’è da capire chi sceglierà De Laurentiis e per quale motivo. Un allenatore credibile e che abbia amor proprio non può accettare che un presidente come De Laurentiis entri negli spogliatoi a fare piazzate ogni tanto, partiamo da questo. E in tal senso Conte, ma anche Pioli, si farebbero rispettare”.