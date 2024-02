Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Napoli-Genoa. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Tutti vogliamo essere decisivi in momenti come questi. Quando le cose vanno bene o no è il gruppo che viene fuori, dobbiamo dare sempre di più rispetto a quanto dato prima. Non conta il singolo, dobbiamo dare il massimo insieme”.