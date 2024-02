Sabato alle ore 18:00 il Napoli affronterà il Genoa in casa. La gara è decisiva per risollevre il morale della squadra e dei tifosi. Una stagione deludente quella azzurra, che può comunque sperare si risolva in positivo piazzandosi al quarto posto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Walter Mazzarri pensa a un nuovo cambio modulo schierando Lindstrom al posto di Piotr Zielinski come mezz’ala accanto. Lindstorm andrebbe a fare da sponda sia a Stanislav Lobotka e Andrè-Frank Zambo Anguissa.