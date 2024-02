Repubblica – Napoli, Maradona verso il soldout per la gara contro il Genoa

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano evidenzia quanto i tifosi partenopei siano legati alla maglia visto che anche contro il genoa ci sarà il soldout al Maradona. Nonostante la stagione negativa, la mancata continuità post scudetto il tifo napoletano c’è sempre.

“Resta ancora uno spiraglio per uscire in extremis dal tunnel e l’esempio alla squadra sono pronti a darlo in massa i tifosi, che nonostante l’amarrezza stanno prendendo d’assalto il botteghino per la sfida di dopodomani pomeriggio (ore 18) contro il Genoa al Maradona. I biglietti sono infatti andati a ruba e restano in vendita solo poche centinaia di posti nelle curve inferiori e nella tribuna Nisida, col sold out che sarà ufficiale al massimo entro stesera”.