Il Mattino – Zielinski come Insigne: situazione molto simile a quella dell’ex capitano azzurro

Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne: due storie che si intrecciano.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le situazioni con cui entrambi i calciatori hanno detto addio sono identiche. Stesso destino per Piotr e Lorenzo: “Ma quello di Zielinski non è il primo caso di addio a stagione in corso. Nel 2022 Lorenzo Insigne non rinnovò il suo contratto con il Napoli e proprio durante l’inverno firmò un ricchissimo contratto con il Toronto in Mls. Un cambio di vita e di calcio totalmente rivoluzionario, ma che di fatto a Napoli non è stato mai vissuto come un tradimento. Lorenzo non avrebbe indossato in serie A una maglia diversa da quella azzurra e per questo accettò la ricca proposta canadese vedendola anche come opportunità di vita per sé e per la sua famiglia”.