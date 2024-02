Il Mattino – ADL vuole rimanere al Maradona: serve un rifacimento

ADL vuole rimanere al Maradona.

Secondo quanto riportato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli vorrebbe rimanere a Fuorigrotta e mettere in atto un rifacimento dell’intera struttura più che cambiare totalmente sede per costruirne una nuova arena da gioco: “Il Napoli non cambierà casa. Il Maradona sembra destinato a restare ancora lo stadio degli azzurri. Al netto delle voci, delle verifiche e delle ricerche alternative, Aurelio De Laurentiis farà di tutto per conservare la storica dimora della squadra della città”.