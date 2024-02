Il Mattino – Zielinski sempre più lontano dal Napoli

Piotr Zielinski è, ormai, sempre più lontano dal Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Piotr Zielinski conta i giorni che lo separano dal suo addio al Napoli. Questione di tempo, nulla più. Dopo il ko di San Siro contro il Milan, il polacco è rimasto a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter e di fatto rendere ancora più ufficiale quella che sarà la sua destinazione per la prossima stagione. Non ha voluto rinnovare con il Napoli, ha preferito far passare il tempo e arrivare fino al 1° febbraio per poi accordarsi a parametro zero con i neroazzurri”.