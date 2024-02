Ponciroli: “ADL? Quando parla fa danni, poteva evitare, le parole fanno male”

Fabrizio Ponciroli ha parlato di alcune tematiche legate al Napoli ai microfoni di TMW Radio.

Ecco le sue parole: “Cosa ci possiamo aspettare dall’Italia di Spalletti in Nations League? Le partite di Nations League possono essere utili per degli esperimenti, le sfrutterei per capire se ci sono altri elementi che possono dare una mano a questa Nazionale. Specialmente tra i giovani vedo nuova linfa, magari in Nations League si può dare più spazio ai giovani e sono convinto che Spalletti farà molti cambiamenti. L’obiettivo è quello di arrivare agli appuntamenti importanti con una squadra vera e con alcune certezze magari legate ai giovani”.

Poi Ponciroli si è soffermato sul Napoli e sul suo presidente: “Cosa lascia la conferenza stampa di De Laurentiis? De Laurentiis è un fiume di parole, non sono sorpreso perché è fatto così, nel bene e nel male. Ha fatto delle cose straordinarie che rimarranno nella storia del Napoli, ma lui è fatto così ed è inutile arrabbiarsi e pensare di cambiarlo. Spesso quando decide di parlare fa danni, specialmente le parole su Giuntoli stonano e fanno male. Perché fare una battuta così? Tutto questo porta a delle conseguenze”.