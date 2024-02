Milan-Napoli si avvicina e con lei due squadre che daranno il tutto e per tutto per portarsi a casa la postas in palio. Ma occhio ai cartellini: il Napoli ha diversi diffidati. In totale sono 5 i giocatori che , prendendo un’ammonizione, salterebbero la sfida contro il Genoa della settimana prossima. I diffidati sono Di Lorenzo, Rrahmani, Mazzocchi, Juan Jesus e Ngonge.