Rambone: “Contro il Milan difesa a 3? Vi svelo il modulo con cui scenderà in campo il Napoli”

Enzo Rambone ha analizzato la situazione che sta vivendo il Napoli in onda su Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Che partita dobbiamo aspettarci col Milan? Leggendo le notizie di questi giorni, sembra che Mazzarri opti su un modulo o sull’altro in base all’avversario. Il Napoli fa un passo indietro, perché negli ultimi anni sono stati gli avversari ad adeguarsi al Napoli. Ad ogni modo, Milan sarà un test molto attendibile per capire quale possa essere il futuro degli azzurri in campionato. Fare risultato permetterebbe di raggiungere o quantomeno avvicinare l’Atalanta nelle prossime partite”.

Poi Rambone ha continuato: “Politano o Cajuste titolare? Mazzarri ha un dubbio ed è difficile giudicare dall’esterno. La certezza dovrebbe essere l’utilizzo di una difesa a tre: è una novità, perché io mi sarei aspettato un ritorno alla difesa a quattro. Per questa gara, credo che il mister opti per il 3-5-2 e non per il 3-4-3, ma è soltanto una sensazione. Il Milan non sta attraversando il miglior periodo della stagione ed il Napoli, di questo, dovrebbe approfittarne”.