Barcellona, che tegola! Stagione finita per il terzino? Il comunicato del club

Guai in casa blaugrana. Il Barcellona ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Alejandro Balde. L’esito non lascia scampo, il terzino ha subito un duro infortunio al tendine del ginocchio destra. Balde volerà in Finlandia nei prossimi giorni per sottoporsi ad un’operazione con il chirurgo Lasse Lempainen, uno dei luminari del campo.

I tempi di recupero non sono stati stabiliti, ma è quasi certa la sua assenza nel doppio confronto degli ottavi di Champions League col Napoli.