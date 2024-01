La moviola di Cesari: “Non c’era espulsione di Simeone. A Chalanoglu due gialli mancati”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato degli episodi da moviola nel post partita di Napoli-Inter ai microfoni di Mediaset: “Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro. Non c’era il primo giallo di Simeone per fallo su Chalanoglu e nemmeno il secondo che gli viene suggerito. C’erano due gialli per Chalanoglu nel primo tempo prima del giallo che gli è stato sventolato per fallo su Kvara. Nel secondo tempo è tornato in campo un Rapuano completamente diverso. E’ stata una pessima gestione, il suo voto per me è 4″.