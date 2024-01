Repubblica – La Lazio pensa al ritorno di Candreva, la situazione

La Lazio sta valutando possibili acquisizioni per chiudere il mercato invernale, e tra i giocatori che interessano al club biancoceleste c’è anche Antonio Candreva. Il centrocampista ha già vestito la maglia della Lazio dal 2012 al 2016, collezionando oltre 150 presenze. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il club romano sarebbe interessato a riportare Candreva a Roma e avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage.

Tuttavia, la Salernitana, attuale squadra di Candreva, sembra essere riluttante a privarsi di un giocatore così importante, specialmente considerando la difficile situazione in classifica. Il problema non è legato al contratto, poiché Candreva scadrà nel 2025, ma piuttosto alle dinamiche ambientali. La Salernitana teme che la partenza del giocatore del 1987 possa scatenare l’ira dei tifosi, e vuole evitare di aggravare ulteriormente la propria situazione. Nel frattempo, la Lazio sta monitorando anche El Ghazi e Bryan Gil come alternative.