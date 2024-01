CdS – Milan su un ex obiettivo del Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport in edicola, il Milan sta considerando nuovi rinforzi in difesa e la prima opzione sembra essere Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea che potrebbe essere disponibile per un trasferimento in prestito. Il Milan è interessato a concludere l’operazione, ma è necessario ottenere l’approvazione dei Blues e discutere un accordo sull’ingaggio del giocatore. Nel frattempo, il club rossonero sta ancora valutando Jakub Kiwior, con l’intenzione di concludere un affare in prestito. Sebbene l’Arsenal inizialmente avesse delle riserve, la situazione potrebbe sbloccarsi considerando lo scarso impiego del difensore polacco.

Oltre a Kiwior, l’opzione Brassier rimane ancora viva. Tuttavia, questa sarebbe un’operazione che il Milan preferirebbe concludere a titolo definitivo, versando una cifra stimata tra 10 e 12 milioni di euro nelle casse del Brest per acquisire il suo cartellino.

La situazione relativa a Clement Lenglet, calciatore di proprietà del Barcellona attualmente in prestito all’Aston Villa, sembra più complessa.