Emergenza totale contro la Lazio, azzurri decimati dopo Riyadh: la situazione

Non solo la delusione della Supercoppa persa al 91′ contro i neroazzurri, l’Arabia si porta via anche pedine importanti per il campionato. Tra infortunati e Coppa d’Africa, gli azzurri erano già in emergenza e adesso causa regolamento della Supercoppa perderanno altri giocatori che dovranno scontare la squalifica in campionato. Sarà emergenza totale contro la Lazio, con Mazzarri che dovrà inventarsi la formazione con il poco materiale a disposizione. Mancheranno sicuramente Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. A loro si aggiungono Simeone squalificato contro l’Inter e Cajuste diffidato e ammonito sempre con i neroazzurri. Non ci sarà nemmeno Kvara, ammonito nell’ultimo turno di campionato da diffidato. Da non dimenticare poi i lungodegenti Meret, Natan e Olivera.